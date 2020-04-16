Все клубы Серии А проголосовали за доигровку сезона

Все 20 команд Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.

На сегодняшнем собрании лиги, посвященном решению вопроса о правах на трансляцию чемпионата, за доигровку чемпионата высказались все клубы.

Ранее в Италии смягчили карантин, разрешив индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18-го – командные.

В Италии зафиксировано 205 463 случая заражения COVID-19. 27 967 человек скончались.

«Болонье», «Парме», СПАЛ и «Сассуоло» разрешили тренироваться на базах с 4 мая