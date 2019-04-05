«Авангард» объявил об уходе Войнова, Бондарева и еще 8 игроков

Теги Авангард переходы Алексей Терещенко Алексей Бондарев Вячеслав Войнов Роб Клинкхаммер Коди Фрэнсон Брэндон Макмиллан Александр Судницин Валентин Пьянов Егор Мартынов Дмитрий Буйницкий Хоккей

«Авангард» объявил о расставании с 10 игроками. 

Команду покидают вратарь Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Алексей Бондарев, Егор Мартынов, Коди Франсон, нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.

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