«Авангард» объявил об уходе Войнова, Бондарева и еще 8 игроков

«Авангард» объявил о расставании с 10 игроками.

Команду покидают вратарь Александр Судницин, защитники , , , Коди Франсон, нападающие Дмитрий Буйницкий, , Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и .

⚡ 1 мая открылся трансферный рынок КХЛ — и вот первые изменения! Клуб благодарит игроков за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.



Подробности: https://t.co/HYFu2TMrqm pic.twitter.com/8JAGVU7E5Y