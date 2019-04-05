«Авангард» объявил об уходе Войнова, Бондарева и еще 8 игроков

«Авангард» объявил о расставании с 10 игроками.
Команду покидают вратарь Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Алексей Бондарев, Егор Мартынов, Коди Франсон, нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.
⚡ 1 мая открылся трансферный рынок КХЛ — и вот первые изменения! Клуб благодарит игроков за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 1, 2020
Подробности: https://t.co/HYFu2TMrqm pic.twitter.com/8JAGVU7E5Y
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