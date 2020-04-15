Вратарь «Крыльев» Фролов: «Навальный мне никогда не нравился. Его никто не воспринимает всерьез»

Пользователи Sports.ru очень просили нас опубликовать в редакционной ленте новостей высказывания вратаря об .

27 апреля, когда вышло интервью футболиста, мы упустили этот момент, но исправляемся.

«Смотрю ли Навального? Нет, никогда не смотрел, и никогда он мне не нравился – ни как политик, ни как человек. Да, он раскрывает правду, ведет свои расследования, но его никто не воспринимает всерьез. И даже если это правда, то всем все равно, мягко говоря.

Для чего он все это делает, я не знаю. Я с ним не знаком и не общался. Может быть, это пиар. Может быть все что угодно. Пока я не знаком с человеком, ничего про него не могу сказать. Только по делам можно судить. Но я к нему никак не отношусь. У него же проблемы с законом какие-то были. То есть где-то он тоже себя нечестно вел», — сказал Фролов в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.

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