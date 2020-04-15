Вратарь «Крыльев» Фролов: «Навальный мне никогда не нравился. Его никто не воспринимает всерьез»

Пользователи Sports.ru очень просили нас опубликовать в редакционной ленте новостей высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова об Алексее Навальном.
27 апреля, когда вышло интервью футболиста, мы упустили этот момент, но исправляемся.
«Смотрю ли Навального? Нет, никогда не смотрел, и никогда он мне не нравился – ни как политик, ни как человек. Да, он раскрывает правду, ведет свои расследования, но его никто не воспринимает всерьез. И даже если это правда, то всем все равно, мягко говоря.
Для чего он все это делает, я не знаю. Я с ним не знаком и не общался. Может быть, это пиар. Может быть все что угодно. Пока я не знаком с человеком, ничего про него не могу сказать. Только по делам можно судить. Но я к нему никак не отношусь. У него же проблемы с законом какие-то были. То есть где-то он тоже себя нечестно вел», — сказал Фролов в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.
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