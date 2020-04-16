Клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон, когда станет безопасно

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Клубы АПЛ и лига обсудили возможные шаги по возобновлению сезона-2019/20.

При этом для всех сторон приоритетом останется здоровье и безопасность игроков, тренеров, сотрудников клуба, болельщиков и общественности.

Лига и клубы рассматривают первые возможные шаги по возвращению к тренировкам и проведению матчей. Однако осуществляться меры будут только под руководством правительства, экспертов и после консультаций с футболистами и тренерами.

На сегодняшней встрече не приняли конкретных решений, но клубы подтвердили намерение доиграть сезон-2019/20.

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