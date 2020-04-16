«Успехи Семина в «Локомотиве» не могут ставиться под сомнение». Кикнадзе обратился к болельщикам

Генеральный директор «Локомотива» обратился к болельщикам команды.

Ранее фанаты клуба выступили с заявлением в поддержку главного тренера .

«Уважаемые болельщики ФК «Локомотив», внимательно ознакомился с вашим обращением в адрес руководства клуба. В связи с этим считаю принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять мою позицию.

Первое. Мне важно знать мнение болельщиков – как объединений, так и каждого человека, которому дорог «Локомотив». Убежден, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению.

Вместе с тем, ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере.

Второе. Мое молчание в СМИ объясняется не отказом от общения с вами и не желанием создать информационный вакуум вокруг деятельности клуба. Имеющийся негативный опыт общения с некоторыми гражданами, считающими себя журналистами, живущими сплетнями, скандалами и открыто поддерживающими другие клубы, заставил серьезно сократить уровень публичности.

Но это ни в коем случае не должно мешать нашему с вами диалогу. Уверен, что после окончания периода самоизоляции мы не только вернемся к формату прямого общения, который мы предложили вам перед началом нынешнего сезона, но и сделаем такое общение регулярным.

Третье. Успехи Юрия Палыча в клубе не могут ставиться под сомнение. Юрий Семин – легенда «Локомотива»! Вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю «Локомотива».

Четвертое. Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно уставу, совет директоров клуба согласовывает по представлению генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера.

Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор.

И еще. Сегодня праздник, и я хочу поздравить вас в этот прекрасный солнечный день! Но самое главное, что я хочу пожелать – берегите себя и своих близких, пусть вирусная зараза уйдет как можно быстрее, и мы встретимся на играх любимого «Локомотива»! И спасибо врачам!» – говорится в обращении Кикнадзе.

Сообщалось, что вместо Семина может возглавить сербский тренер Марко Николич.