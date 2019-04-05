ЦСКА подписал контракты с Локтионовым и Шарыченковым на 2 года

Нападающий Андрей Локтионов и голкипер подписали контракты с ЦСКА, сообщает официальный сайт КХЛ.

Сроки соглашений рассчитаны на два года.

29-летний Локтионов в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 60 матчей за и набрал 13 (3+10) очков. В плей-офф отметился 2 передачами в 5 играх.

28-летний Шарыченков провел 27 матчей в регулярке в составе , одержал 8 побед, сделал 3 шатаута, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 91,8% бросков. 20 марта клуб объявил о расторжении соглашения с голкипером.

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