ЦСКА подписал контракты с Локтионовым и Шарыченковым на 2 года

Нападающий Андрей Локтионов и голкипер Александр Шарыченков подписали контракты с ЦСКА, сообщает официальный сайт КХЛ.
Сроки соглашений рассчитаны на два года.
29-летний Локтионов в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 60 матчей за «Металлург» и набрал 13 (3+10) очков. В плей-офф отметился 2 передачами в 5 играх.
28-летний Шарыченков провел 27 матчей в регулярке в составе «Нефтехимика», одержал 8 побед, сделал 3 шатаута, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 91,8% бросков. 20 марта клуб объявил о расторжении соглашения с голкипером.
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