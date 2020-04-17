Марко Трабукки: «Если Жиго получит паспорт РФ, то надолго станет основным защитником сборной»

Агент Марко Трабукки высоко оценил навыки защитника Самюэля Жиго.

– Вы участвовали в сделке по приобретению , сколько всего агентов было в ней задействовано?

– (улыбается) Очень много, к сожалению. Представитель Жиго, два посредника, так что всего в трансфере участвовали четыре или пять человек. Но главное, что мы привезли в Россию игрока европейского уровня.

Уверен, что если через год Самюэль получит паспорт РФ в соответствии с новым законом о гражданстве, то станет основным защитником сборной на долгие годы.

– Вы считаете, что процесс натурализации будет продолжен? Не пропадут ли в таком случае у сборных национальный колорит, особый стиль?

– А может и хорошо, если изюминка сборной России уже изменилась к лучшему с приходом и, возможно, в будущем станет еще интереснее с привлечением Жиго?

Главное, что легионеры, которые приняли гражданство РФ, должны вызываться в национальную команду, только если они на уровень выше российских конкурентов по позициям. Если, к примеру, Ари берут вместо русских нападающих, то не считаю это правильным, – сказал агент.