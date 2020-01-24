Денис Давыдов не может вылететь из Болгарии: «Россия не принимает своих граждан! Я остался без контракта, жилья и дохода»

Форвард Денис Давыдов, расторгший контракт с софийским ЦСКА, не может покинуть Болгарию из-за пандемии коронавируса.

«Всем привет! Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом .

В связи со сложившейся обстановкой в мире в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент границы уже были закрыты.

И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идет речи! 2 мая 2020 года правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София – Москва – София, для вывоза своих граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрел билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал.

Но вчера, 30 апреля, МИД России отказался принимать своих граждан! Болгарский самолет полетит пустой. И за два дня до вылета нам сообщают об этом! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии! 🤦🏻‍♂️

Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии важны, а граждане России нет?! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья в это непростое время!» – написал Давыдов в инстаграме.