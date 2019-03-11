Министр строительства и ЖКХ России, член правления СБР Владимир Якушев заразился коронавирусом

Теги СБР Владимир Якушев ТАСС коронавирус Биатлон

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, он госпитализирован.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», – приводит слова Якушева пресс-служба.

Коронавирус также выявлен у заместителя Якушева Дмитрия Волкова. Диагнозы подтверждены компьютерной томографией. 

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин.

С 2009 года Якушев является членом правления Союза биатлонистов России (СБР). С 2005 по 2018 год он занимал пост губернатора Тюменской области.

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