«Не считаю, что человек может править больше 20 лет. Хочется увидеть что-то новое». Хавбек «Луча» Калугин о Путине

Полузащитник «Луча» поделился мнением о политическом устройстве России и о президенте страны .

– Ты думаешь про себя: «Я оппозиционер»?

– Мыслей о революции у меня нет, потому что я понимаю, что революция – это утопия.

Я бы хотел сказать, что если бы люди по всей стране относились ответственно к своей работе…

Все любят хаять Путина. Я, может, тоже не согласен с какими-то его нравоучениями, законами, поправками, которые он вводит, не согласен с некоторыми изменениями Конституции.

Но, опять же, он один, а страна огромная. Он не может следить за всеми. Кто-то своровал где-нибудь в Магадане – как он об этом узнает?

Все зависит от людей на местах. Если человек будет делать свою работу ответственно, его будут уважать – в первую очередь люди, которые с ним работают.

– Ты за обнуление президентских сроков Путина?

– Я не за обнуление. Я не считаю, что человек может править больше 20 лет. Хочется увидеть что-то новое, новый подход к делу, видеть, что человек заинтересован в людях, в стране, как он ее будет развивать.

Пока такого человека нет, раз Путин решился на такой шаг, как поправки в Конституцию по обнулению сроков.

Не знаю, что будет дальше. Но у меня есть надежда. Россия – великая страна, у нас великий правитель, и если он будет делать все на благо народа, у нас будет очень хорошая и сильная держава. Она и так сильная, но только в плане армии, – заявил Калугин в эфире инстаграма .

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