Аньелли лайкнул твит фаната о том, что «Юве» не хочет досрочно стать чемпионом: «Мы не «Интер»

Президент Андреа Аньелли выразил свое отношение к признанию клуба чемпионом Серии А, если сезон не будет возобновлен.

Функционер лайкнул пост болельщика в твиттере, который написал: «Мы не хотим побеждать таким способом. Даже Аньелли сказал, что он откажется [от такого титула]. Я надеюсь, что он будет последователен. Мы не .

Ранее во Франции сезон был завершен досрочно. «ПСЖ» был признан чемпионом.

После 26 туров Серии А «Ювентус» лидирует в таблице, на одно очко опережая «Лацио».

Изображение: скриншот твиттера Андреа Аньелли

Аньелли подтвердил желание «Ювентуса» доиграть сезон