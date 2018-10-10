Фьюри и Джошуа начали переговоры об объединительном бое (ESPN)

Теги IBF WBA WBC WBO Деонтей Уайлдер тяжелый вес (MMA) Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Команды обладателя титула WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа начали переговоры об объединительном бое.

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, поединок может состояться в Саудовской Аравии или другой стране Аравийского полуострова. 

Кроме того, источник сообщает, что команде Фьюри придется заплатить солидную сумму Деонтею Уайлдеру, чтобы американец отказался от своего права на незамедлительный реванш.

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