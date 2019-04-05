Кудашов не хочет тренировать СКА из-за большого давления («СЭ»)

Теги СКА Сборная России по хоккею Алексей Кудашов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Появились подробности возможного ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист не очень заинтересован продолжать работу в питерском клубе.

Это связано с психологической усталостью от большого давления. 48-летний Кудашов также является главным тренером сборной России.

Кроме того, Кудашов может взять паузу в тренерской карьере. Он хочет заняться семейными делами – его сын вскоре должен начать профессиональную карьеру.

Брагин может сменить Кудашова на посту главного тренера СКА

Брагин может сменить Кудашова в СКА, ЦСКА режет контракты игрокам. Онлайн первого дня переходов в КХЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья