Валуев ответил Навальному о Лумумбе: «Нет страны, где не надо оплачивать штрафы и платить налоги. Отсюда и название»

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев ответил на высказывания политика Алексея Навального.

Ранее вратарь раскритиковал политическое устройство России, после чего Валуев посоветовал игроку «ехать в Лумумбу и жить свободно». Навальный поддержал Фролова и назвал Валуева «очень глупым», а его коллег-депутатов – «идиотами и ворами».

«Мне абсолютно все равно, что говорит Навальный. Если он выдергивает из контекста что-либо, концентрируя внимание людей, то это дело Навального.

Я же не предлагал напрямую футболисту уезжать из страны, я всего лишь имел в виду, что нет такой страны, где не надо оплачивать штрафы ПДД и платить налоги. Отсюда и название мифической страны.

Делайте выводы, имеет ли смысл относиться серьезно к этому человеку, который выдергивает фразы из контекста, раскачивая только ему понятную повестку. К сожалению, находятся те, кто этому верит дословно, не разбираясь в сути», – сказал Валуев.

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