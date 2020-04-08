«Зенит» признают чемпионом РПЛ, если сезон не будет доигран

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» могут досрочно признать чемпионом России.
«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися.
Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.
«Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России.
Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства», – отметил Алаев.