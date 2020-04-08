«Локомотив» договорился с Николичем о контракте с зарплатой 1,5 млн евро в год плюс бонусы

Стали известны детали соглашения с сербским тренером Марко Николичем.

По информации Sport24, клуб договорился с 40-летним специалистом о контракте с зарплатой 1,5 млн евро в год, еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.

Предварительный договор, который должен вступить в силу 1 июля, составлен на бумаге, но пока еще не принят окончательно главой РЖД Олегом Белозеровым.

Накануне появилась информация, что Николич близок к назначению в «Локомотив» и уже обсуждает состав команды на следующий сезон.

Срок контракта нынешнего главного тренера железнодорожников истекает в конце мая.