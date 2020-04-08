«Локомотив» договорился с Николичем о контракте с зарплатой 1,5 млн евро в год плюс бонусы

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия возможные трансферы Марко Николич 1979 Олег Белозеров деньги РЖД Футбол

Стали известны детали соглашения «Локомотива» с сербским тренером Марко Николичем.

По информации Sport24, клуб договорился с 40-летним специалистом о контракте с зарплатой 1,5 млн евро в год, еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.

Предварительный договор, который должен вступить в силу 1 июля, составлен на бумаге, но пока еще не принят окончательно главой РЖД Олегом Белозеровым.

Накануне появилась информация, что Николич близок к назначению в «Локомотив» и уже обсуждает состав команды на следующий сезон.

Срок контракта нынешнего главного тренера железнодорожников Юрия Семина истекает в конце мая.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья