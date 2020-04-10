«Крылья» отредактировали заявление по интервью Фролова. Теперь там нет слов о штрафе

Пресс-служба отредактировала заявление о санкциях к вратарю Евгению Фролову за интервью, в котором он подверг критике действия властей.

Изначально в заявлении было сказано, что Фролов получит штраф, однако сейчас в нем указано, что футболист «понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».

Полностью текст заявления теперь выглядит так:

«Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера «Крыльев Советов» , которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб «Крылья Советов» понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяет мнение Евгения Фролова.

Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам.

Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны.

В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».

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