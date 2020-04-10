«Крылья» отредактировали заявление по интервью Фролова. Теперь там нет слов о штрафе

Пресс-служба «Крыльев Советов» отредактировала заявление о санкциях к вратарю Евгению Фролову за интервью, в котором он подверг критике действия властей.
Изначально в заявлении было сказано, что Фролов получит штраф, однако сейчас в нем указано, что футболист «понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».
Полностью текст заявления теперь выглядит так:
«Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб «Крылья Советов» понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяет мнение Евгения Фролова.
Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам.
Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны.
В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.
Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».
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