В РПЛ не будет вылетевших команд, если сезон не доиграют. Из ФНЛ поднимутся 2 клуба

выступила с заявлением по поводу вариантов завершения сезона после совещания с клубами.

Если сезон-2019/20 будет доигран до конца, РПЛ покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба Олимп-ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Если же чемпионат доигран не будет, то из РПЛ никто не вылетит, а из ФНЛ поднимутся две команды. Сезон-2020/21 пройдет без кубковых матчей с 18 командами в Премьер-лиге, а по итогам сезона РПЛ вернется к 16-командному формату.

Также в заявлении отмечается, что и РПЛ следят за решениями правительства и прорабатывают варианты возвращения в клубы сотрудников и игроков, которые выехали за пределы России.

На данный момент последние две позиции в таблице РПЛ, которые предполагают вылет в ФНЛ, занимают «Ахмат» и «Крылья Советов». В ФНЛ лидирует «Ротор», второе место занимают «Химки».