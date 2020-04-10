«Крылья» закрыли комментарии под постом о штрафе Фролова. Большая часть из них удалена

Пресс-служба «Крыльев Советов» закрыла комментарии под постом в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», который посвящен интервью вратаря Евгения Фролова и дисциплинарным санкциям в его адрес.
При этом под постом осталось лишь пять комментариев, а все остальные были удалены.
Отметим, что комментарии под остальными публикациями открыты.
Фото: скришнот из официальной группы «Крыльев Советов» ВКонтакте
«Крылья» оштрафуют Фролова после интервью о политике России
Вратарь «Крыльев» раскритиковал Путина, а клуб жутко перепугался: несколько раз поблагодарил власть за стадион и наказал игрока