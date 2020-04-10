«Крылья» закрыли комментарии под постом о штрафе Фролова. Большая часть из них удалена

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Евгений Фролов соцсети Футбол

Пресс-служба «Крыльев Советов» закрыла комментарии под постом в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», который посвящен интервью вратаря Евгения Фролова и дисциплинарным санкциям в его адрес.

При этом под постом осталось лишь пять комментариев, а все остальные были удалены.

Отметим, что комментарии под остальными публикациями открыты.

Фото: скришнот из официальной группы «Крыльев Советов» ВКонтакте

«Крылья» оштрафуют Фролова после интервью о политике России

Вратарь «Крыльев» раскритиковал Путина, а клуб жутко перепугался: несколько раз поблагодарил власть за стадион и наказал игрока

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья