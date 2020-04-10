«Крылья» закрыли комментарии под постом о штрафе Фролова. Большая часть из них удалена

Пресс-служба закрыла комментарии под постом в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», который посвящен интервью вратаря и дисциплинарным санкциям в его адрес.

При этом под постом осталось лишь пять комментариев, а все остальные были удалены.

Отметим, что комментарии под остальными публикациями открыты.

Фото: скришнот из официальной группы «Крыльев Советов» ВКонтакте

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