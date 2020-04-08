РПЛ могут возобновить 21 или 28 июня. Играть будут дважды в неделю

выступила с заявлением по поводу вариантов завершения сезона после совещания с клубами.

рекомендует всем лигам завершить сезон 2 августа, чтобы 3 августа передать список участников еврокубков в следующем сезоне. Для клубов РПЛ отбор в европейских турнирах начинается со второго отборочного раунда, который намечен на 11-13 августа.

Рассматривается несколько вариантов календаря. Согласно первому, чемпионат будет возобновлен 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний – вновь в недельном цикле.

Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

РПЛ и РФС сформируют рекомендации по подготовке футболистов. Они коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме карантина и самоизоляции, медицинского тестирования игроков. Также в документе будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов.

Лига изучает вариант с проведением матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий.