Большинство членов совета директоров КХЛ против повышения потолка зарплат («СЭ»)

Сегодня, 27 апреля, началось голосование членов совета директоров КХЛ по вопросу повышения потолка зарплат, сообщает «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент жесткий потолок на следующий сезон установлен на уровне 900 миллионов рублей, но представители некоторых клубов хотят поднять его до 1,3 миллиарда рублей.

По информации издания, большинство членов совета директоров против повышения потолка зарплат в сезоне-2020/21.

Отмечается, что голосование проходит онлайн и продлится до 30 апреля.

Напомним, сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за коронавируса.

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