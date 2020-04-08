«Наполи» ради покупки Азмуна может продать Лосано. Клубу нужно освободить место для игрока без паспорта ЕС

«Наполи» ведет работу по трансферу нападающего .

Спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли остался крайне доволен игрой 25-летнего форварда.

Джунтоли связывался с агентами, которые высоко отзывались об игровых качествах иранца.

Однако камнем преткновения может стать тот факт, что в заявке нет места для игрока, не имеющего паспорт гражданина Евросоюза.

Поэтому неаполитанцы, возможно, расстанутся с одним из своих футболистов.

Этим игроком может стать мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано, сообщает AreaNapoli.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов предложить Азмуну 5-летний контракт. «Зенит» оценивает игрока в 30-35 млн евро.

В этом сезоне нападающий провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.