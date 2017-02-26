Формула-1. Гран-при Франции отменен

«Формула-1» объявила о том, Гран-при Франции не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса.

Гонка в Ле-Кастелле была назначена на 28 июня, однако ранее президент страны Эммануэль Макрон сообщил о запрете на проведение массовых мероприятий как минимум до середины июля.

До этого из-за пандемии были отменены или отложены девять стартовых Гран-при 2020 года. Таким образом, на данный момент первой гонкой сезона значится этап в Австрии 5 июля.

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