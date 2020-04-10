«Крылья» оштрафуют Фролова после интервью о политике России

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет оштрафован после интервью о политическом устройстве России.

«Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову.

Футбольный клуб «Крылья Советов» понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяют мнение Евгения Фролова.

В последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам.

Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара-Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны.

В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

В интервью нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях», – говорится в заявлении клуба.

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