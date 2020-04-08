Президент «Лацио» Лотито готов провести «золотой матч» с «Ювентусом» за чемпионский титул

Президент заявил о готовности провести «золотой матч» с «Ювентусом» за победу в чемпионате Италии.

«Да, я бы согласился. Но сам я таким вопросом не задавался. Возобновление сезона в какой-то степени пойдет нам во вред.

Мы приняли решение, посчитав, что не можем играть на три фронта, пожертвовать .

Так мы могли играть раз в неделю, в то время как наши соперники – дважды. Если сезон возобновится, то и нам придется проводить по два матча в неделю, это преимущество мы потеряем.

Но я размышляю в интересах всех 20 клубов. Мы отстаем от на одно очко. Но в первой игре с ними мы победили 3:1, также мы выиграли 3:1 в Суперкубке и впереди нас ждет еще один матч.

С точки зрения справедливости, объясните мне, должны ли быть вовлечены в [борьбу за титул] , набравший на 8 очков меньше нас, и , у которой на 14 очков меньше?» – заявил Лотито.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А после 26 туров, набрав 63 очка. У «Лацио», идущего на второй позиции, 62 балла.