Малкин пожертвовал деньги благотворительному фонду в Питтсбурге

Нападающий оказал финансовую помощь Дому Роналда Макдоналда.

«Моя жена Анна и я хотели сделать что-то, чтобы помочь семьям в Питтсбурге.

Мы знаем, что сейчас трудный период для всех, но мы не можем даже представить, каково иметь госпитализированного ребенка в это неопределенное время.

Пока мы комфортно живем в наших собственных домах, другие полагаются на щедрость других людей», – сказал Малкин.

Сейчас в центре лечения проживает 20 семей с госпитализированными детьми. Деньги, которые выделила семья россиянина, будут использованы на покупку еды, настольных игр для детей и их родителей.