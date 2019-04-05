Свитов и Кокарев могут продолжить карьеру в «Авангарде»

«Авангард» достиг предварительной договоренности о переходе троих форвардов, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, скорее всего, состав клуба пополнят нападающие Александр Свитов, Денис Кокарев и Никита Комаров.

В минувшем регулярном чемпионате 37-летний Свитов набрал 12 (2+10) очков в 40 матчах в составе «Локомотива», также принял участие в 6 играх плей-офф.

34-летний Кокарев отметился 10 (3+7) очками в 49 матчах регулярного чемпионата за «Спартак». В двух матчах плей-офф очков не набрал.

31-летний Комаров выступал за «Витязь» и «Трактор». В общей сложности он провел 32 матча в регулярном чемпионате, забросил оду шайбу и отдал три голевых передачи.

«Авангард» интересуется экс-форвардом «Трактора» и «Витязя» Комаровым