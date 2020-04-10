Бабаев заявил, что Гончаренко не покинет ЦСКА. Контракт с тренером будет продлен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг появившиеся слухи о возможном уходе главного тренера команды .

– Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! Зачем нагнетать ситуацию?

– Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности?

– Да, не соответствует. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...

– Контракт с Гончаренко будет продлен?

– Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю, почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?

– Кредит доверия к Гончаренко сохраняется?

– Кредит доверия – избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей. Конечно, все мы хотим – Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда – занимать место выше того, на котором мы сейчас идем. Но на контракт это никак не влияет, – заявил Бабаев.

ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ, набрав 36 очков по итогам 22 туров.