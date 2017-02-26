Руководство «Формулы-1» планирует начать сезон в Австрии 5 июля и провести 15-18 гонок

Руководитель «Формулы-1» рассказал о том, как планируется организовать календарь сезона-2020.

По словам Кэри, «Ф-1» рассчитывает начать гонки в июле и провести 15-18 Гран-при.

«Несмотря на то, что сегодня было объявлено об отмене Гран-при Франции, мы все больше уверены в прогрессе нашего плана начать сезон летом.

Мы планируем начать гоняться в Европе в июле, августе и начале сентября, при этом первый этап должен состояться в Австрии с 3 по 5 июля. В сентябре, октябре и ноябре «Ф-1» будет гоняться в Европе, Азии и Америке, а в декабре мы завершим сезон в Бахрейне и Абу-Даби, проведя 15-18 гонок.

Календарь сезона будет опубликован, как только у нас будет такая возможность. Ожидается, что первые гонки пройдут без зрителей, однако мы надеемся, что в дальнейшем они смогут посещать этапы. Предстоит решить множество проблем, связанных с действиями, которые должны будут предпринять команды и наши партнеры для того, чтобы работать в каждой стране. Здоровье и безопасность всех участников останется приоритетом, и мы сможем двигаться вперед, только если предпримем все меры для того, чтобы избежать рисков и проблем.

Также мы упорно работаем с ФИА и командами для того, чтобы обеспечить долгосрочное будущее «Формулы-1», и разрабатываем новые технические, спортивные и финансовые правила, которые улучшат качество борьбы на трассе, а также помогут всем вовлеченным бизнес-структурам, особенно в свете пандемии», – сообщил Кэри.

Из-за коронавируса были отменены или перенесены первые десять этапов 2020 года. Предполагается, что «Ф-1» начнет сезон, проведя по две гонки в Австрии и Великобритании.

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