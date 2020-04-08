Вратарь «Крыльев» Фролов: «Речи президента по ТВ – пустословие. Все, что там говорят – зло»

Вратарь «Крыльев Советов» рассказал о своем отношению к властям России.

«Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: «Денег нет, но вы держитесь». У них для себя деньги есть. Для людей – ничего нет.

Взять Америку, Европы – во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет.

То, что говорит президент по телевизору – это все пустословие. Реальных дел никаких нет.

Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы – их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает.

Мне люди пишут: «Займи денег на кредиты, пожалуйста». Я говорю: «А как же кредитные каникулы?» Мне отвечают: «Банки требуют еще больше». То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, нет ничего. И что делать?

И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому – их миллиард. В футболе команда слушает своего лидера, если капитан сказал – надо делать.

А здесь, когда президент России, национальный лидер говорит – сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору.

Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ – зло. И в реальной жизни все по-другому», – сказал Фролов в интервью каналу «Футбольный Биги».

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Властям плевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила»