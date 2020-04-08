Правило пяти замен за матч может распространиться на следующий сезон, включая Евро

ФИФА готова разрешить командам проводить по пять замен за матч в случае возобновления нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Это должно позволить футболистам избежать дополнительных нагрузок и травм, если турниры будут доигрываться в максимально короткие сроки.

Командам будут предложены три временных слота для замен по ходу игры, чтобы не создавать ненужных пауз. Замены в перерыве матча также будут разрешены.

Предложение ФИФА должен утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол.

Более того, если изменения в правилах будут утверждены, они могут распространиться и на следующий сезон, а также на все международные матчи в 2021 году, включая игры перенесенного Евро-2020.