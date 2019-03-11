Адвокат Зайцевой, Романовой и Вилухиной: «Подпись Родченкова на последнем документе от МОК похожа на низкокачественную подделку»

Адвокат Алексей Панич, представляющий в CAS интересы российских биатлонисток , и , сообщил, что подпись Григория Родченкова в документах, переданных МОК в марте, скорее всего, поддельная.

Зайцева, Вилухина и Романова подозреваются в нарушении антидопинговых правил в . МОК лишил спортсменок наград домашней Олимпиады. Биатлонистки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ).

Эксперты установили, что на некоторых показаниях информатора WADA Родченкова подписи были поддельными, несмотря на то, что он разрешил использовать свою электронную подпись. Подпись стояла только на двух из девяти документов, в остальных семи остальных подписи были сделаны другим лицом.

«Адвокаты МОК представили новый, десятый аффидевит от 2 марта 2020 года, который, по их мнению, объяснял ситуацию с подписями Родченкова на других аффидевитах. Однако, поскольку десятый аффидевит также содержал подпись Родченкова, то она также была направлена на экспертизу.

Исследования проводились английскими и немецкими экспертами-почерковедами независимо друг от друга. При этом каждый из них пришел к выводу о том, что подпись Родченкова на исследуемом документе сильно отличается как от образцов его подписи из московской лаборатории, так и от подписей на девяти других аффидевитах, ранее представленных МОК.

Эксперты указали на то, что либо подпись на десятом аффидевите была выполнена необычным способом по неизвестным причинам, либо же это низкокачественная подделка подписи Родченкова, выполненная иным лицом», – сказал Панич.

МОК подделал подписи Родченкова, чтобы потопить Зайцеву? Похоже, это так, но есть и другие доказательства вины