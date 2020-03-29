10 млн рублей врачам от Федуна, «Спартак» не выкупит Шюррле, Яшкин продлил контракт с «Динамо», конфликт в Ла Лиге из-за еврокубков, «Матч ТВ» сократил зарплаты и другие новости утра

1. Владелец «Спартака» Леонид Федун выделил 10 млн рублей московскому центру хирургии на борьбу с коронавирусом.

2. Второй бомбардир КХЛ Дмитрий Яшкин продлил контракт с московским «Динамо» на 2 года.

3. «Спартак» не станет выкупать Андре Шюррле у «Боруссии», рассказал Томас Цорн. Также, видимо, не будет продлен контракт с Лоренсо Мельгарехо, хотя агент игрока опроверг эту информацию.

4. «Зенит» может вернуть игрокам часть денег после возобновления сезона или в случае чемпионства.

5. «Матч ТВ» на 20% сократил до сентября зарплаты сотрудников, получавших более 65 тысяч рублей.

6. «Барселона» отказалась от идеи вернуть Неймара этим летом. По данным Catalunya Radio, приоритеты – продление Месси и трансфер Лаутаро. По информации ESPN, Месси, тер Стеген и де Йонг – единственные игроки «Барсы», которых не отпустят в следующее трансферное окно.

7. «Ак Барс» заплатит Джастину Азеведо 85 млн рублей за год. Прошлый контракт – 105 млн.

8. «Атлетико» пригласят в Лигу чемпионов, если Ла Лигу завершат досрочно. Клуб на 6-м месте в таблице. «Валенсия» недовольна таким раскладом и уже пожаловалась в УЕФА.

Пишут, кстати, что УЕФА начнет следующий розыгрыш Лиги чемпионов 20 октября, Лиги Европы – 22-го.

9. Потолок зарплат в НХЛ может остаться на уровне 81,5 млн долларов в следующем сезоне.

Тем временем «Виннипег» расторг контракт с защитником Дастином Бафлином.

10. Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия осудил решение Федора Смолова покинуть Испанию.

11. Клубы АПЛ на собрании заявили о намерении доиграть сезон. Дата его завершения не определена. При этом клубам сообщили, что следующий сезон необходимо начать не позднее первой недели сентября.

12. 96 спортсменов и тренеров эвакуировали в Россию из-за границы.

13. НБА и профсоюз игроков договорились о снижении зарплат на 25 процентов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

14. 20 апреля Правление Союз биатлонистов России примет решение о конференции, где могут выбрать нового президента.

15. «Интер» может купить Вернера, Марсьяля, Йовича или Обамеянга в случае ухода Лаутаро. «Аякс» хочет получить 35-40 млн фунтов за Онана. Вратарем интересуются «Барса», «Челси» и «ПСЖ».

16. Представлен 10-минутный фильм про капитана «Вашингтона» Александра Овечкина от русскоязычного сайта НХЛ.

17. Победитель ЧМ-1966 в составе сборной Англии Норман Хантер умер от коронавируса. Он 14 лет играл за «Лидс».

18. Фото года в спорте – победный бросок Кавая Ленарда в 7-м матче серии плей-офф между «Рэпторс» и «Сиксерс».

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