УЕФА начнет следующий розыгрыш Лиги чемпионов 20 октября, Лиги Европы – 22-го (Diario Sport)

Стало известно, когда может начаться следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Как сообщает Diario Sport, планирует провести первые матчи группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 во вторник, 20 октября. Лигу Европы планируется начать 22 октября, в четверг.

Квалификация начнется гораздо раньше: в конце июля – начале августа. Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы должны пройти 13 августа.

В документе УЕФА, на который ссылается издание, сказано, что национальные турниры должны быть завершены к 31 июля. Это значит, что истекающие соглашения игроков нужно будет продлить на месяц, так как чаще всего дата окончания срока контракта – 30 июня.

Напомним, что в нынешнем сезоне розыгрыш Лиги чемпионов начался 16 сентября.