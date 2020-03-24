Тренер «Сельты» об отъезде Смолова и Систо: «Они ошиблись. Требование оставаться в Испании было очень ясным»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил решение игроков команды и Пионе Систо покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса.

«Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным.

Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, и они зря решили уехать.

Ситуации были различны, потому что Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь», – сказал Гарсия.

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