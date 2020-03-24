«Барса» отказалась от идеи вернуть Неймара этим летом. Приоритеты – продление Месси и трансфер Лаутаро (Catalunya Radio)

исключила вероятность возвращения форварда «ПСЖ» по окончании сезона.

Такое решение каталонский клуб принял на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, сообщает Catalunya Radio.

На данный момент приоритеты «Барсы» – продление контракта с нападающим и покупка форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, отступные которого составляют 111 млн евро.

Таким образом, по данным источника, сине-гранатовые не смогут позволить себе заплатить за Неймара этим летом 170 млн евро.

В «ПСЖ» считают, что из-за кризиса никто не сможет купить Неймара

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