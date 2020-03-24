«Интер» может купить Вернера, Марсьяля, Йовича или Обамеянга в случае ухода Лаутаро

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Стало известно, кого «Интер» хочет приобрести в случае, если нападающий Лаутаро Мартинес покинет клуб.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» рассматривает ряд кандидатов на случай ухода Лаутаро из команды. Это: Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Лука Йович («Реал»), Виктор Осимхен («Лилль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»). 

Отмечается, что Вернер – это фаворит. В клубе считают, что он очень похож на Лаутаро по своим качеством, а также видят в нем большой потенциал.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести Лаутаро, а сам он не против перехода.

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