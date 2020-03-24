Сергей Лавров: «Спартак» – это как родина, ее не выбирают. Для меня это больше, чем команда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что для него значит московский .

— Сергей Викторович, что для вас «Спартак»? Сколько лет вы болеете за этот клуб?

— Для меня «Спартак» – это больше, чем команда, это то, что даже во время самых тяжелых переговоров помогает найти душевное равновесие.

«Спартак» со мной всю сознательную жизнь. Других команд никогда не было. В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного «Спартака» находился рядом с домом. Из того же периода пошло и увлечение футболом в целом, в который регулярно играю.

Как я уже говорил, в моем понимании, «Спартак» – это как родина, ее не выбирают, – сказал Лавров.

Сергей Лавров: «Очень скучаю по футболу в это непростое время»