«Зенит» может вернуть игрокам часть денег после возобновления сезона или в случае чемпионства (Сергей Егоров)

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о снижении зарплат в российских клубах.

«Ситуация может стать неконтролируемой. Опираясь на примеры , «Локо» и «Спартака» (самых богатых клубов), начинается давление на другие клубы с целью убедить подвинуться. Думаю, тут и Григорий Иванов может не выдержать. Жду новостей из «Урала». Но важны детали.

– У игрокам вернут часть денег, если выйдут в Лигу чемпионов.

– В «Спартаке», как говорят, тем, у кого зарплата меньше определенной суммы (говорят о сумме в 1 млн рублей в месяц), не тронули — и правильно.

– Но самое важное в «Зените». Я не верю в то, что эти минус 50% — невозвратные деньги. Рынок обсуждает два нюанса и два предположения:

а) если команда станет чемпионом, деньги вернут;

б) если возобновится этот чемпионат или начнется следующий, деньги вернут;

Не знаю, какая версия верна. Пока есть только слова Александра Медведева. Но нет условий — вернут ли деньги игрокам. А это важно.

Потому что из-за истории с Суторминым (когда «Зенит» заплатил 50 тысяч рублей за то, за что надо было заплатить около 2 млн евро) чуть не ввели (и надеюсь, уже не введут) единый налог на заявку игроков для всех клубов, а это большие деньги.

Некоторое время назад Сергей Семак сказал, что государство должно уйти из профессионального спорта.

Верно, но можно начать с себя — то есть с денег компании, которая держит «Зенит». Проживет без них «Зенит»?» – написал Егоров.