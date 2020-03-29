«Валенсия» пожаловалась в УЕФА из-за распределения еврокубковых мест в Ла Лиге

В «Валенсии» остались недовольны предложением Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) о распределении мест в еврокубках.

Клуб направил в официальную жалобу, также послав копию RFEF, сообщает Marca. В «Валенсии» считают, что у президента RFEF Луиса Рубиалеса нет полномочий для принятия подобных решений.

На данный момент «Валенсия» занимает 7-е место в Ла Лиге. Если решение о распределении мест в еврокубках будет принято в предложенном формате, то клуб может потерять до 50 млн евро. За последние два сезона, выступая в ЛЧ, валенсийцы заработало более 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что Испанская федерация футбола провела совещание, на котором был составлен список команд, которые попадут в Лигу чемпионов, если чемпионат не будет доигран. В него вошли «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад».

Сегодня стало известно, что «Атлетико» может получить специальное приглашение для участия в турнире. УЕФА учтет, что команда выходила в финал Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах.

Таблица Ла Лиги

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