Слуцкий о Думбия: «70-летний пробежал бы больше и бил бы лучше. Статистически он не должен был стать даже любителем»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий Сейду Думбия Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался относительно экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия.

«Сейду Думбия имел потрясающую статистику, однако все его показатели были... Скажем так, 70-летний пожилой человек пробежал бы больше, совершил бы больше спринтов и бил бы лучше по воротам. Но человек умел забивать, не умея бить по воротам.

Статистически он вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем. Однако оказался одним из лучших игроков, с кем я работал», – сказал Слуцкий.

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