Голдобин о том, по чему американскому скучает: «По суши из Ванкувера»

Форвард ЦСКА Николай Голдобин рассказал об отличиях России, Канады и США.

Россиянин выступал в системе «Ванкувера» с 2017 года.

– По чему американскому будете больше всего скучать?

– По суши из Ванкувера. Я их просто обожаю, а там они самые вкусные в мире. В Москве и близко таких не найти.

Да и вообще я очень полюбил американскую кухню. Там очень много вкусных бургерных мест. Грех их не попробовать.

– Когда прилетаете в Россию, что вам не нравится?

– Когда прилетаю в Москву, больше всего расстраивают пробки. В Канаде их вообще нет. В США только в час пик, когда люди с работы и на работу едут. А так, весь день можно спокойно ездить.

Еще заметил, что в Америке люди более злые, чем в Канаде, там они добрые и приветливые. Когда заходишь в магазин, у тебя миллион раз спросят, как дела и все ли понравилось. Может быть, это фэйковая забота, но это приятно.

В России все по-другому. Наверное, все серьезные бизнесмены, вот и не улыбаются никогда, – сказал Голдобин.