«Матч ТВ» на 20% сократил до сентября зарплаты сотрудников, получавших более 65 тысяч рублей

Телеканал сократил зарплаты части своих сотрудников.

Как сообщает «Коммерсант», 16 апреля «Матч ТВ» объявил сотрудникам о сокращении зарплат на 20% до сентября.

В пресс-службе «Газпром-Медиа» заявили, что меры коснулись только тех сотрудников, чьи доходы превышают 65 тысяч рублей.

Соблюдается условие: зарплаты не должны стать ниже этого порога. Зарплаты сотрудников, получавших менее 65 тысяч рублей, не изменились.

«Фактически снижение доходов на 20% затронет менее 50% персонала «ГПМ Матч», – сообщили в пресс-службе «Газпром-Медиа».

Отмечается, что понижение зарплат необходимо, чтобы избежать увольнений. Минимальная зарплата 65 тысяч рублей определена на основе анализа уровня оплаты труда персонала.

Для сотрудников, которые получали сдельно-премиальный доход в зависимости от отработки спортивных мероприятий, снижение на 20% коснется общего объема дохода.

«Матч ТВ» также оптимизирует и другие расходные статьи бюджета. В частности, телеканал пересматривает свои договоры с поставщиками.

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