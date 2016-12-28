96 спортсменов и тренеров, которым требовалась эвакуация из-за границы, вернулись в Россию

Все российские спортсмены, которым требовалась эвакуация после приостановки регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, вернулись домой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

При поддержке Минспорта, оперативного штаба, МИД России, Росавиации и спортивных федераций в Россию из-за границы вернулись 96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России из 16 субъектов страны.

Последними из вернувшихся стали конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, которые находились в Индонезии. Они прилетели в Москву утром 17 апреля. Спортсменки пройдут 14-дневный карантин на базе «Озеро Круглое».

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