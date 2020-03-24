«Атлетико» пригласят в ЛЧ, если Ла Лигу завершат досрочно. Клуб на 6-м месте в таблице

может принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, если текущий сезон не будет доигран.

Как сообщает COPE, «Атлетико» получит приглашение для участия в Лиге чемпионов, если нынешний розыгрыш Ла Лиги завершится досрочно.

По информации источника, в УЕФА учтут тот факт, что «Атлетико» выходил в финал Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах.

Сейчас «Атлетико» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков после 27 туров. Команда Диего Симеоне отстает от «Реал Сосьедада», занимающего 4-ю строчку, которая дает право на участие в Лиге чемпионов, на один балл.

Отметим, что «Атлетико» – единственная испанская команда, которая на данный момент вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридский клуб прошел «Ливерпуль» по сумме двух матчей. и «Реал» еще не сыграли ответные матчи на этой стадии турнира.

Вчера сообщалось, что в Лигу чемпионов попадут «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад», если досрочно завершит сезон.