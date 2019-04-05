Потолок зарплат НХЛ может остаться на уровне 81,5 млн долларов в следующем сезоне

Журналист Fox Sports Энди Стрикленд сообщил, что потолок зарплат в НХЛ в следующем году не вырастет по сравнению с нынешним сезоном.

«Игрокам сообщили, что потолок зарплат останется на уровне 81,5 млн долларов в следующем сезоне», – написал Стрикленд.

При этом инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что это решение еще не принято.

«Представитель Ассоциации игроков НХЛ сказал, что это не так, решение о потолке на следующий сезон еще не принято.

Мое собственное мнение: как я писал несколько недель назад, сохранение потолка на несколько лет на текущем или близком к нему уровне возможно. Но еще ничего не решено», – написал Лебрюн.

Изначально предполагалось, что сумма потолка в сезоне-2020/21 будет как минимум 84 млн долларов и может вырасти до 88 млн.

Напомним, нынешний сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.