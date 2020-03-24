Уткин о Дуде: «Не было более влиятельного журналиста в точку времени в истории русской журналистики»

Спортивный журналист рассказал о том, что думает о популярности интервьюера и видеоблогера .

– В чем феномен Юрия Дудя?

– Так вот взять вам и сформулировать? Я знаю Юру очень давно. Ему было лет 17-18, когда мы с ним познакомились. Я всегда говорил, что если вас надо проконсультировать перед интервью с Дудем, обращайтесь – я дал их примерно десять штук в жизни, больше, чем кто бы ни было.

Юра, во-первых, чрезвычайно профессиональный человек. Он занимается тем, чем целенаправленно занимается. Он себя в этом отношении очень воспитывал и, я бы сказал, дрючил и искал не только какие-то профессиональные приемы, но и самостоятельный почерк много лет.

Конечно, в том, что он оказался в том положении, в котором оказался... Я не думаю, что в истории русской журналистики был еще более влиятельный журналист в точку времени. Не думаю. В этом, конечно, есть доля случая, но в таком успехе всегда бывает доля случая.

Это когда тебе первому что-то пришло в голову – нечто всем, казалось бы, очевидное, но непроизнесенное, несделанное. В этом отношении ему повезло. Но это лишь маленькая часть, это ничего не объясняет, потому что для того, чтобы ему повезло, он проделал колоссальную работу.

Мы же не военные, чтоб нам за выслугу лет звания шли. В творческой профессии тебе всегда представляется шанс, и ты им пользуешься – и вот успех. Если нет, тогда ты неудачник. Редактируй ленту новостей и, если хочешь, правь чужие тексты. Не думаю, что это объясняет феномен, но не думаю, что феномены нуждаются в объяснении, – сказал Уткин в интервью журналистке Алесе Бацман.

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