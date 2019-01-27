Загитова об интервью Cosmopolitan: «Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила журнал Cosmopolitan за приглашение на интервью и фотосессию.

«Майский номер Cosmopolitan. Спасибо за приглашение и замечательный контент. Было здорово и весело.

Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво. Пожалуйста, не забывайте: оставайтесь дома и тренируйтесь», – написала Загитова.

Интервью Алины Загитовой для майского выпуска Cosmopolitan Russia

Заметили портрет Путина на кухне у Загитовых? Алина любит президента, а он – фигурное катание

 
 
 
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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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