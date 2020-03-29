Клубы АПЛ намерены доиграть сезон. Дата его завершения не определена

Состоялось собрание клубов АПЛ, на котором обсуждались возможные варианты завершения сезона чемпионата Англии, приостановленного из-за коронавируса.

Команды настроены доиграть сезон, однако на встрече не обсуждались сроки завершения турнира. Ожидалось, что клубы обсудят вариант с завершением сезона до 30 июня, но этого не произошло, сообщает BBC.

«Наша цель – завершить сезон-2019/20, но на данном этапе все даты являются ориентировочными из-за влияния коронавируса», – говорится в сообщении АПЛ.

В Великобритании зафиксировано 109 769 случаев заражения COVID-19. 14 607 скончались.

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