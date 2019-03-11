20 апреля Правление СБР примет решение о конференции, где могут выбрать нового президента

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что 20 апреля Правление СБР примет решение о проведении внеочередной конференции, где могут выбрать нового главу организации вместо Владимира Драчева.

– Насколько велика вероятность, что Правление 20 апреля примет решение созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию?

– Есть несколько вариантов: созыв конференции по требованию половины членов федерации – это то, чем я сейчас занимаюсь; по требованию контрольно-ревизионной комиссии и, наконец, по решению Правления.

По моей информации, Правление собирается в понедельник поставить вопрос о проведении внеочередной конференции СБР. Как члены Правления проголосуют, так и будет, позиция президента федерации тут никакой роли не играет.

Думаю, вероятность такого развития событий очень велика – процентов 90-95. Но наилучшим вариантом для федерации, чтобы сохранить порядок и спокойствие, была бы добровольная отставка нынешнего президента.

– Что будет, если Владимир Драчев все-таки не согласится с решением Правления?

– Правление все равно примет решение о проведении конференции. На то время, что потребуется для ее созыва, он останется президентом, правда, непонятно, кем и чем он будет руководить. Кстати, до конференции и Правление может подать в отставку.

– Не будет ли это означать полный коллапс в работе федерации? А как же сборы, они будут сорваны?

– Из-за коронавируса сейчас проведение каких-то централизованных сборов невозможно. Спортсмены находятся на самоподготовке и работают по планам личных тренеров. Тут мало что поменяется.

Остаются организационные вопросы с утверждением главного и старших тренеров сборных. Эти решения принимает Правление. Время для этого есть – до 1 июня.

За этот срок можно организовать проведение внеочередной конференции. Если же очный вариант будет все еще нереализуем, возможен вариант проведения видеоконференции, – сказал Голиков.

Вы привыкли, что в биатлоне погром. Но теперь все по-особому: президента гонят досрочно (впервые!), приближается банкротство